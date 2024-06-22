Adana'da damat katliamı: 4 kişiyi öldürdü, bebeğini alıp kaçtı

Adana'da bir kişi, sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından yenidoğan bebeğini de yanına alan saldırgan kaçtı.

Adana'da damat katliamı: 4 kişiyi öldürdü, bebeğini alıp kaçtı - 1

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde Hakim Eba (23), boşanma aşamasındaki eşi Şükran Eba (19) ile konuşmak için kayınpederi Turgut Erat’ın evinin önüne gitti. Burada Hakim Eba ile eşi Şükran Eba arasında tartışma çıktı.

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Adana'da damat katliamı: 4 kişiyi öldürdü, bebeğini alıp kaçtı - 2

Tartışma sırasında yanındaki tabancayı çeken Hakim Eba, eşine peş peşe ateş etti. Sesleri duyup sokağa çıkan kayınbiraderi Muhammet Erat, kayınvalidesi Leyla Erat ve kayınpederi Turgut Erat’ı da vuran Hakim Eba, yenidoğan çocuğunu alıp kaçtı.

Adana'da damat katliamı: 4 kişiyi öldürdü, bebeğini alıp kaçtı - 3

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi vurulan 4 kişinin de öldüğünü belirledi. Ölenlerin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Adana'da damat katliamı: 4 kişiyi öldürdü, bebeğini alıp kaçtı - 4

Polis ekipleri, Hakim Eba’nın yakalanması için çalışma başlattı.

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