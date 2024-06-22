Adana'da damat katliamı: 4 kişiyi öldürdü, bebeğini alıp kaçtı
Adana'da bir kişi, sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından yenidoğan bebeğini de yanına alan saldırgan kaçtı.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde Hakim Eba (23), boşanma aşamasındaki eşi Şükran Eba (19) ile konuşmak için kayınpederi Turgut Erat’ın evinin önüne gitti. Burada Hakim Eba ile eşi Şükran Eba arasında tartışma çıktı.