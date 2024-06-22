Adana'da damat katliamı: 4 kişiyi öldürdü, bebeğini alıp kaçtı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi vurulan 4 kişinin de öldüğünü belirledi. Ölenlerin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.