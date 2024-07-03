Adana'da dehşet! 300 bin lira alacağını istedi, öldürüldü
Adana'da deprem korkusu yaşayan halasına prefabrik ev yapan kişi, alacağı 300 bin TL'yi isteyince eniştesi, kuzeni ve onların arkadaşlarıyla çıkan kavga sonucu tabanca ile vurularak öldürüldü. Öldürülen kişinin kayınvalidesi, olayı kuzeninin yaptığını öne sürdü.
İddiaya göre, kaynak ustası ve kebapçı olan Burak Kayacan (36), depremde yaşadığı korkudan sonra apartman dairesinden oturamayan halası Hülya A. için evinin karşısında bulunan arsaya prefabrik ev yaptı.