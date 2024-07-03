Adana'da dehşet! 300 bin lira alacağını istedi, öldürüldü

OLAYDAN KISA SÜRE SONRA CİNAYET POLİSLERİ ŞÜPHELİLERİ YAKALADI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışmalar başlattı. Bölgedeki KGYS kameralarını inceleyen cinayet polisleri söz konusu şüphelilerin saklandığı adresleri tespit etti. Olaydan kısa bir süre sonra söz konusu 6 şüpheli de yakalandı. Yaralı olarak kaçan Kemal A. yakalandıktan sonra özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Kayacan ise Adana Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapıldıktan sonra Kabasakal mezarlığına defnedildi.