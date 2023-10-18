Adana’da dehşet: Sevgilisini boğmaya çalıştı, 1 kişiyi öldürüp 3 kişiyi de yaraladı

Adana’da Ahmet Can Geben isimli kişi, sevgilisini boğmaya çalıştı, yardım etmek isteyen Saadettin Tangüner’i pompalı tüfekle öldürdü. Tüfekle kaçan Geben, sokakta da hiç tanımadığı 3 kişiyi vurup, yaraladı.

Adana’da dehşet: Sevgilisini boğmaya çalıştı, 1 kişiyi öldürüp 3 kişiyi de yaraladı - 1

Adana’da sevgilisini boğmaya çalışan saldırgan, yardım etmek isteyen adamı öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Seyhan’da meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ahmet Can Geben, kaldığı apartta, iddiaya göre, kıskançlık gerekçesiyle sevgilisi Nesrin S. ile tartıştı.

Çıkan kavgada Geben, sevgilisinin boğazını sıkıp, boğmaya çalıştı.

Nesrin S. Geben’in elinden kurtulup, yardım istedi.

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Adana’da dehşet: Sevgilisini boğmaya çalıştı, 1 kişiyi öldürüp 3 kişiyi de yaraladı - 2

Bu sırada Nesrin S.’nin sesine uyanan aynı apartta başka bir odadaki Sadettin Tangüner, kapıya yöneldi. Geben, odaya girip, Tangüner’i pompalı tüfekle boynundan ve kasığından vurdu.

Adana’da dehşet: Sevgilisini boğmaya çalıştı, 1 kişiyi öldürüp 3 kişiyi de yaraladı - 3

SOKAKTAKİ 3 KİŞİYİ YARALADI

Koşarak daireden çıkan Geben, apartmanın önünde bekleyen ve olayla ilgisi olmayan Yiğit Can A., Onur G. ve Ömer Berkay A.'ya da tüfekle ateş açtı.

Şüpheli, bitişikteki inşaatın üst katına çıkarak saklandı.
Adana’da dehşet: Sevgilisini boğmaya çalıştı, 1 kişiyi öldürüp 3 kişiyi de yaraladı - 4

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tangüner'in ise yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi saklandığı inşaatta yakaladı.
Adana’da dehşet: Sevgilisini boğmaya çalıştı, 1 kişiyi öldürüp 3 kişiyi de yaraladı - 5

HİÇBİR ŞEYİ HATIRLAMADIĞINI İDDİA ETTİ

Emniyete götürülen Nesrin S., ifadesinde, “Kıskançlık krizine girip, beni boğmaya çalıştı. Sonrasında yan odadaki adamı tüfekle vurdu.” dedi.

Şüpheli Geben ise uyuşturucu maddenin etkisinde olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını öne sürdü.

Geben, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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