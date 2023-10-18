Adana’da dehşet: Sevgilisini boğmaya çalıştı, 1 kişiyi öldürüp 3 kişiyi de yaraladı
Adana’da Ahmet Can Geben isimli kişi, sevgilisini boğmaya çalıştı, yardım etmek isteyen Saadettin Tangüner’i pompalı tüfekle öldürdü. Tüfekle kaçan Geben, sokakta da hiç tanımadığı 3 kişiyi vurup, yaraladı.
Adana’da sevgilisini boğmaya çalışan saldırgan, yardım etmek isteyen adamı öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı.
Olay, saat 03.00 sıralarında Seyhan’da meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ahmet Can Geben, kaldığı apartta, iddiaya göre, kıskançlık gerekçesiyle sevgilisi Nesrin S. ile tartıştı.
Çıkan kavgada Geben, sevgilisinin boğazını sıkıp, boğmaya çalıştı.
Nesrin S. Geben’in elinden kurtulup, yardım istedi.