Adana’da dehşet: Sevgilisini boğmaya çalıştı, 1 kişiyi öldürüp 3 kişiyi de yaraladı

SOKAKTAKİ 3 KİŞİYİ YARALADI

Koşarak daireden çıkan Geben, apartmanın önünde bekleyen ve olayla ilgisi olmayan Yiğit Can A., Onur G. ve Ömer Berkay A.'ya da tüfekle ateş açtı.

Şüpheli, bitişikteki inşaatın üst katına çıkarak saklandı.