Adana’da deprem anı: Hastanedeki panik kamerada

Adana, dün akşam saatlerinde 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem sırasında Kozan Devlet Hastanesi’nde panik yaşandı. Sarsıntıyla birlikte hastaların bazıları bahçeye kaçarken, bazıları ise doktor sırası beklemeye devam ettiği görüldü.

Adana’da deprem anı: Hastanedeki panik kamerada - 1

Adana’da dün akşam saat 20.07’de merkez üssü Kozan ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 20 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Adana’nın yanı sıra çevre illerde hissedildi.

Depremle birlikte panik ve korku yaşayan vatandaşlar, sokaklara çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana’da deprem anı: Hastanedeki panik kamerada - 2

Yapılan saha taramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Adana’da deprem anı: Hastanedeki panik kamerada - 3

Kozan Devlet Hastanesi’nde deprem anında yaşanan panik, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Adana’da deprem anı: Hastanedeki panik kamerada - 4

Koridorlardayken sarsıntıyla panikleyen bazı hastalar ve refakatçilerin hızla bahçeye koştuğu görüldü.

Adana’da deprem anı: Hastanedeki panik kamerada - 5

Bu sırada bazı hastaların ise doktor sırasında beklemeye devam etmesi dikkat çekti.
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