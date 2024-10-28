Adana’da deprem anı: Hastanedeki panik kamerada
Adana, dün akşam saatlerinde 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem sırasında Kozan Devlet Hastanesi’nde panik yaşandı. Sarsıntıyla birlikte hastaların bazıları bahçeye kaçarken, bazıları ise doktor sırası beklemeye devam ettiği görüldü.
Adana’da dün akşam saat 20.07’de merkez üssü Kozan ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 20 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Adana’nın yanı sıra çevre illerde hissedildi.
Depremle birlikte panik ve korku yaşayan vatandaşlar, sokaklara çıktı.