Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Toroslar EDAŞ kesinti programı

Toroslar EDAŞ, 9 Kasım’da Adana’nın bazı ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla planlı elektrik kesintisine gidileceğini açıkladı. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, Toroslar EDAŞ kesinti programını inceliyor. Peki, Adana'da elektrikler ne zaman gelecek?