Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Toroslar EDAŞ kesinti programı
09.11.2025 11:34
NTV - Haber Merkezi
Toroslar EDAŞ, 9 Kasım’da Adana’nın bazı ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla planlı elektrik kesintisine gidileceğini açıkladı. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, Toroslar EDAŞ kesinti programını inceliyor. Peki, Adana'da elektrikler ne zaman gelecek?
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ), 9 Kasım Pazar günü Adana’nın çeşitli ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Şirketin duyurusuna göre kesinti, bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek.
Açıklamada, planlı çalışma kapsamında Ceyhan, Çukurova, İmamoğlu, Kozan, Sarıçam, Seyhan ve Yumurtalık ilçelerinde belirli bölgelerde elektrik hizmetinin geçici olarak durdurulacağı bildirildi.
Toroslar EDAŞ, vatandaşların kesinti sürelerinden etkilenmemeleri için gerekli önlemleri almalarını ve güncel bilgilere şirketin resmi internet sitesinden ulaşabileceklerini hatırlattı.
ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI