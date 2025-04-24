Adana'da erkenci patates hasadı: Farklı kentlere gönderildi

Zirai don sonrası çiftçilerin gerekli bakımları yapmasının sonucunu bugün tarlalarda görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kökçüoğlu, şöyle devam etti:



"Don afetinde patateste yüzde 20 hasar tespitimiz vardı fakat bunu bugün tarlada yüzde 10-15 seviyesinde görmek bizi açıkçası mutlu etti. İlimizde tarımsal üretim planlaması kapsamında patates üretimi yapıyoruz. Bu yıl 70 bin dekar alanda patates üretmeyi hedeflemiştik. Yaptığımız saha çalışmasında da bu kadar bir alanda patates üretildiğini görüyoruz. Ülkemizin ihtiyacı olan patatesi turfanda olarak Adana’dan, daha sonra da diğer illerimizden yaparak sorunsuz bir şekilde yeterince üreteceğimize inanıyorum. Çiftçilerimiz üretiyor, ülke ekonomisine katkı vermeye devam ediyor."





