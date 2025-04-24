Adana'da erkenci patates hasadı: Farklı kentlere gönderildi
Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Adana'da erkenci patates hasadı başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, geçen yıl 78 bin dekarlık alandan 318 bin ton rekolte elde edilen Adana'daki tarlalarda hasatla toplanan patatesler, kamyonlara yüklenerek farklı kentlere gönderildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Yüreğir ilçesi Esenler Mahallesi'nde hasadın başladığı patates tarlasında incelemelerde bulundu, üretici ve tarım işçileriyle sohbet etti.