Adana'da hasadı başladı, üreticinin yüzü güldü: 1 dönümden bin 900 kilogram ürün

"VERİM BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE"

Biçerdöver operatörü Taner Budak ise, "Buğdayda verim çok kötüydü. Mısır sezonu başladı ve mısırda verim beklentinin üzerinde. Hasat sırasında ürün kaybını en aza indirmek için dikkatli çalışıyoruz." diye konuştu.