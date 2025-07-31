Adana'da hasadı başladı, üreticinin yüzü güldü: 1 dönümden bin 900 kilogram ürün
Adana'da, mısır hasadı başladı. Mısırda rekolte üreticinin yüzünü güldürürken, bir dönümden bin 900 kilogram ürün elde edildi.
Adana'da mısır hasadı başladı.
Adana'da mısır hasadı başladı.
Hasatla birlikte bir dönümden alınan bin 800, bin 900 kilogram verim, çiftçinin yüzünü güldürdü.
Çiftçiler, mısır hasadı sonrasında anız yangınlarına karşı dikkatli olunması yönünde çağrıda bulunurken, ürün fiyatlarının bir an önce açıklanmasını bekliyor.
Hasada ilişkin konuşan üretici Doğukan Öztürk, şunları söyledi:
"Komşu tarlalarda dönüme bin 800, bin 900 kilogram verim alındı. Kuraklık nedeniyle bu yıl ilk ürün mısırını suladık ama sonuç bizi sevindirdi.
Fiyatın bir an önce açıklanmasını bekliyoruz. Damlama sulamaya özen gösteriyoruz.
Hasat sonrası anız yakmamaya dikkat ediyoruz.
Tüm çiftçilerin aynı duyarlılığı göstermesini istiyoruz."
Biçerdöver operatörü Taner Budak ise, "Buğdayda verim çok kötüydü. Mısır sezonu başladı ve mısırda verim beklentinin üzerinde. Hasat sırasında ürün kaybını en aza indirmek için dikkatli çalışıyoruz." diye konuştu.