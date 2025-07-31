Adana'da hasadı başladı, üreticinin yüzü güldü: 1 dönümden bin 900 kilogram ürün

Adana'da, mısır hasadı başladı. Mısırda rekolte üreticinin yüzünü güldürürken, bir dönümden bin 900 kilogram ürün elde edildi.

Adana'da hasadı başladı, üreticinin yüzü güldü: 1 dönümden bin 900 kilogram ürün - 1

Adana'da mısır hasadı başladı.

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Adana'da hasadı başladı, üreticinin yüzü güldü: 1 dönümden bin 900 kilogram ürün - 2

Hasatla birlikte bir dönümden alınan bin 800, bin 900 kilogram verim, çiftçinin yüzünü güldürdü.

Adana'da hasadı başladı, üreticinin yüzü güldü: 1 dönümden bin 900 kilogram ürün - 3

FİYATIN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Çiftçiler, mısır hasadı sonrasında anız yangınlarına karşı dikkatli olunması yönünde çağrıda bulunurken, ürün fiyatlarının bir an önce açıklanmasını bekliyor.

Adana'da hasadı başladı, üreticinin yüzü güldü: 1 dönümden bin 900 kilogram ürün - 4

"SONUÇ BİZİ SEVİNDİRDİ"

Hasada ilişkin konuşan üretici Doğukan Öztürk, şunları söyledi:

"Komşu tarlalarda dönüme bin 800, bin 900 kilogram verim alındı. Kuraklık nedeniyle bu yıl ilk ürün mısırını suladık ama sonuç bizi sevindirdi.

Fiyatın bir an önce açıklanmasını bekliyoruz. Damlama sulamaya özen gösteriyoruz.

Hasat sonrası anız yakmamaya dikkat ediyoruz.

Tüm çiftçilerin aynı duyarlılığı göstermesini istiyoruz."

Adana'da hasadı başladı, üreticinin yüzü güldü: 1 dönümden bin 900 kilogram ürün - 5

"VERİM BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE"

Biçerdöver operatörü Taner Budak ise, "Buğdayda verim çok kötüydü. Mısır sezonu başladı ve mısırda verim beklentinin üzerinde. Hasat sırasında ürün kaybını en aza indirmek için dikkatli çalışıyoruz." diye konuştu.

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