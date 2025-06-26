Adana'da hasadı hız kazandı, fiyatı düştü: Tarlada kilosu 5 TL

"ÜRETİCİLER, HASADI GECİKTİRİYOR"

Hasada ilişkin konuşan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkanı Ahencan Tayakısı, şunları söyledi:

"Üretici, karpuzunu 5 TL'ye sattığında maliyetini dahi karşılayamıyor, dolayısıyla zarar ediyor.

Fiyatların yeniden yükselmesini bekleyen üreticiler, hasadı geciktirme yoluna gidiyor.

Ancak karpuzların güneş altında yanmaması için ikinci bir işçilik gerekiyor. Bu da karpuzların üzerine gazete veya saman serilerek korunmasını içeriyor.

Ne var ki hava sıcaklıklarının aşırı yüksek olması bu çabaları yetersiz kılıyor. Karpuzlar, bu sıcaklıklara uzun süre dayanamıyor."