Adana'da hasadı hız kazandı, fiyatı düştü: Tarlada kilosu 5 TL
Adana'da karpuz hasadı hız kazandı. Devam eden hasatla birlikte tarlada karpuzun kilosu 13 TL'den 5 TL'ye düştü.
Adana'da karpuz hasadı devam ediyor.
Adana'da karpuz hasadı devam ediyor.
Türkiye'nin karpuz ihtiyacının 4'te birini karşılayan bereketli topraklarda karpuzun fiyatı, ürün bolluğu yaşanması nedeniyle 13 TL'den 5 TL'ye düştü.
Hasada ilişkin konuşan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkanı Ahencan Tayakısı, şunları söyledi:
"Üretici, karpuzunu 5 TL'ye sattığında maliyetini dahi karşılayamıyor, dolayısıyla zarar ediyor.
Fiyatların yeniden yükselmesini bekleyen üreticiler, hasadı geciktirme yoluna gidiyor.
Ancak karpuzların güneş altında yanmaması için ikinci bir işçilik gerekiyor. Bu da karpuzların üzerine gazete veya saman serilerek korunmasını içeriyor.
Ne var ki hava sıcaklıklarının aşırı yüksek olması bu çabaları yetersiz kılıyor. Karpuzlar, bu sıcaklıklara uzun süre dayanamıyor."
Konuşmasının devamından Tayakısı, şunları kaydetti:
"Üretimde geçici bir boşluk oluştuğunda, fiyatların yükseleceğini umuyoruz.
Geçmiş yıllarda da benzer bir durum yaşandı, bu yıl da aynı şekilde olmasını temenni ediyoruz.
Açık tarlalarda üretim yapan çiftçilerimizin, örtü altı üretimde yaşadıkları zararı, bu sayede telafi edebileceklerini düşünüyoruz.
Fiyatların 10 lira seviyelerine çıkması, üretici açısından oldukça olumlu bir gelişme olacaktır."