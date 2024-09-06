Adana'da hasat başladı! "Hem verim hem de fiyatlar düşük"
Türkiye'nin yer fıstığı ihtiyacının yüzde 60'ının karşılandığı Adana'da hasat başladı. Sıcak hava nedeniyle verimi düşen fıstığın kilogramı da geçen yıla göre yüzde 40 düşüşle 30 ile 31 lira arasında satılıyor.
Türkiye genelinde 500 bin dekarda üretilen yer fıstığının 185 bin dekarı Adana'da yetiştiriliyor. Dönüme ortalama 400 kilogram verim alınan fıstıkta Adana, ülke ihtiyacının yüzde 60'ını tek başına karşılıyor.
Önce Karataş ilçesinde kuma ekili alanda fıstık hasada başlarken, daha sonra ovaya doğru hasat sürüyor