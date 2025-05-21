Adana'da hasat başladı: Kilogramı 20-24 lira

Bu sene 150 bin dönüm alanda ekilen karpuzdan dönüme 5-6 ton verim alınırken ovadaki hasatta 8-10 ton rekolte, kent genelinde ise 1 milyon 100 bin tona yakın rekolte beklendiği ifade edildi. Tarlada kilosu 20-24 liradan satılan karpuzun, iç piyasanın yanı sıra Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ve Balkan ülkesine de ihraç edildiği kaydedildi.