Adana'da hasat başladı: Kilogramı 20-24 lira
Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yüzde 25'ini tek başına karşılayan Adana'da coğrafi tescilli turfanda karpuz hasadı başladı. Tarlada kilosu 20-24 liradan satılan karpuzun, iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da ihraç edildiği bildirildi.
Dünya karpuz üretiminde Çin'den sonra 4,5 milyon ton ile 2'nci sırada olan Türkiye'nin, karpuz ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayan Adana'da turfanda karpuz hasadı, deniz kıyısındaki Karataş ilçesi Kapı Mahallesi'nde başladı.