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Adana'da hurdaya ayrılan vagonda yangın

Anadolu Ajansı

Adana'da hurdaya ayrılan yolcu treni vagonunda kesim işlemi yapıldığı sırada çıkan yangın söndürüldü.

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    Hurdaya ayrılması nedeniyle Adana Tren Garı'na çekilen bir vagonda, kesim işlemi yapıldığı sırada yangın çıktı.
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    Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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    Ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
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