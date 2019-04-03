Adana'da hurdaya ayrılan vagonda yangın
Anadolu Ajansı
Adana'da hurdaya ayrılan yolcu treni vagonunda kesim işlemi yapıldığı sırada çıkan yangın söndürüldü.
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1Hurdaya ayrılması nedeniyle Adana Tren Garı'na çekilen bir vagonda, kesim işlemi yapıldığı sırada yangın çıktı.
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2Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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3Ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
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