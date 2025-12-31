Adana'da iki genç öldürülmüştü. Çifte cinayette sır perdesi aralandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Tolgahan Akyüz ile arkadaşı Berdan Balsak'ın öldürüldüğü silahlı kavgaya ilişkin 11 şüpheli tutuklandı. İş yeri sahibinin iki gence, "Sizin hasımlarınız var. Buraya girip çıkmanız bizi de tehlikeye düşürüyor." dediği ve kavganın bu nedenle çıktığı iddia edildi.