Adana'da kan donduran görüntüler: Yol ortasında hayvanları kestiler

Adana'da denetim sırasında kaçak ve usulsüz hayvan kesimi yapılan bir iş yeri tespit edildi. Ekipler iş yerine 148 bin 997 lira idari para cezası uygularken dükkanın faaliyetleri de durduruldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise kesilen etlerin imha edildiğini belirterek "Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmadık, açtırmayacağız." dedi.

Adana'da kan donduran görüntüler: Yol ortasında hayvanları kestiler - 1

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 13.45 sıralarında İl Tarım Müdürlüğü ve Seyhan Belediyesi zabıta ekipleriyle yapılan kontroller neticesinde Mirzaçelebi Mahallesi Mirzaçelebi Sokak’ta faaliyet gösteren bir iş yerinde kaçak ve usulsüz şekilde hayvan kesimi yapıldığını tespit etti.

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Adana'da kan donduran görüntüler: Yol ortasında hayvanları kestiler - 2

İş yeri sahibi İbrahim Halil Şanlı (19) hakkında Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 148 bin 997 lira idari para ceza kesildi.

Ayrıca iş yerinin faaliyeti durduruldu.

Adana'da kan donduran görüntüler: Yol ortasında hayvanları kestiler - 3

BAKAN YUMAKLI: ETLER İMHA EDİLDİ, İŞLETME KAPATILDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yumaklı, "Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir işletmede gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan görüntüler asla kabul edilebilir değildir. Konuyla ilgili olarak Seyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; işletmeye cezai işlem uygulandı, hijyen standartlarına aykırı kesildiği tespit edilen etler imha edildi, olumsuz koşullarda gıda satışı yapıldığı belirlenen işletme kapatıldı. Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmadık, açtırmayacağız." dedi.

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