Adana'da kan donduran görüntüler: Yol ortasında hayvanları kestiler
Adana'da denetim sırasında kaçak ve usulsüz hayvan kesimi yapılan bir iş yeri tespit edildi. Ekipler iş yerine 148 bin 997 lira idari para cezası uygularken dükkanın faaliyetleri de durduruldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise kesilen etlerin imha edildiğini belirterek "Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmadık, açtırmayacağız." dedi.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 13.45 sıralarında İl Tarım Müdürlüğü ve Seyhan Belediyesi zabıta ekipleriyle yapılan kontroller neticesinde Mirzaçelebi Mahallesi Mirzaçelebi Sokak’ta faaliyet gösteren bir iş yerinde kaçak ve usulsüz şekilde hayvan kesimi yapıldığını tespit etti.