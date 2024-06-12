Adana'da kan donduran görüntüler: Yol ortasında hayvanları kestiler

BAKAN YUMAKLI: ETLER İMHA EDİLDİ, İŞLETME KAPATILDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yumaklı, "Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir işletmede gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan görüntüler asla kabul edilebilir değildir. Konuyla ilgili olarak Seyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; işletmeye cezai işlem uygulandı, hijyen standartlarına aykırı kesildiği tespit edilen etler imha edildi, olumsuz koşullarda gıda satışı yapıldığı belirlenen işletme kapatıldı. Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmadık, açtırmayacağız." dedi.