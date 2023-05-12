Adana'da katliam gibi kaza: 7 ölü 7 yaralı

Adana'nın Pozantı ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi. 9 aracın karıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaralılara müdahale sırasında bir kişi, olay yerinde bekletilen ambulansı kaçırdı.

Adana'da katliam gibi kaza: 7 ölü 7 yaralı - 1

Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda 4 otomobil, 2 polis aracı, 2 kamyonet ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana'da katliam gibi kaza: 7 ölü 7 yaralı - 2

Adana-Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikametinde, seyir halindeki tır belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Adana'da katliam gibi kaza: 7 ölü 7 yaralı - 3

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında otoyolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Adana'da katliam gibi kaza: 7 ölü 7 yaralı - 4

Yangın yerine yaklaşık 50 metre mesafede meydana gelen ve henüz sebebi öğrenilemeyen kazaya 2 kamyonet, tır, 4 otomobil ve 2 polis aracı karıştı.

Adana'da katliam gibi kaza: 7 ölü 7 yaralı - 5

Kazaya öncelikle bölgedeki itfaiye ekipleri müdahale etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de yönlendirildi.

Adana'da katliam gibi kaza: 7 ölü 7 yaralı - 6

Kazada 7 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Adana'da katliam gibi kaza: 7 ölü 7 yaralı - 7

Otoyolun Ankara istikameti kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.

Adana'da katliam gibi kaza: 7 ölü 7 yaralı - 8

Öte yandan yaralılara müdahale için olay yerinde bulunan ve bir hasta yakını tarafından kaçırıldığı belirtilen ambulans, kaza yerinden 1 kilometre uzaklıkta polis ekipleri tarafından durduruldu.

Adana'da katliam gibi kaza: 7 ölü 7 yaralı - 9

Kazazede yakınının ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü bildirildi.

Adana'da katliam gibi kaza: 7 ölü 7 yaralı - 10

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ve temizleme çalışmalarının ardından otoyol yeniden ulaşıma açıldı.

Adana'da katliam gibi kaza: 7 ölü 7 yaralı - 11
Adana'da katliam gibi kaza: 7 ölü 7 yaralı - 12
Adana'da katliam gibi kaza: 7 ölü 7 yaralı - 13
Adana'da katliam gibi kaza: 7 ölü 7 yaralı - 14
Adana'da katliam gibi kaza: 7 ölü 7 yaralı - 15
Adana'da katliam gibi kaza: 7 ölü 7 yaralı - 16
Adana'da katliam gibi kaza: 7 ölü 7 yaralı - 17
Adana'da katliam gibi kaza: 7 ölü 7 yaralı - 18
Adana'da katliam gibi kaza: 7 ölü 7 yaralı - 19
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