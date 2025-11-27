Adana'da kentin simgesi kuraklığın pençesinde

Kuraklık endişesi yaşayan vatandaşlardan Mehmet Akağaçlı, "Yağmur, Adana'yı teğet geçti. Eskiden her şey daha güzeldi, yüksek apartmanlar yoktu, her yer yeşillik içindeydi. Şimdi ise bu binalar yüzünden yağış iyice azaldı." diye konuştu.