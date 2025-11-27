Adana'da kentin simgesi kuraklığın pençesinde
27.11.2025 10:40
İHA
Adana'da son 52 yılın en kurak günleri yaşanıyor. Kentin simgelerinden biri haline gelen kanallara kuraklık nedeniyle su verilemiyor.
Aşırı sıcak geçen yaz ayları ve istenilen yağışların yaşanmadığı sonbaharın ardından, Adana son 52 yılın en kurak günlerini yaşıyor.
Seyhan Baraj Gölü'nde kuraklık nedeniyle su seviyesi de iyice düştü.
Gölde su azalınca Çukurova'nın bereketli topraklarını sulayan kanallara ve Seyhan Nehri'ne de su verilmemeye başlandı.
Kentin simgelerinden biri haline gelen sulama kanalları, su verilemeyince kurudu.
Kuraklık endişesi yaşayan vatandaşlardan Mehmet Akağaçlı, "Yağmur, Adana'yı teğet geçti. Eskiden her şey daha güzeldi, yüksek apartmanlar yoktu, her yer yeşillik içindeydi. Şimdi ise bu binalar yüzünden yağış iyice azaldı." diye konuştu.