Adana'da komşu dehşeti. Dövdü, bıçakladı, dişlerini kırdı

Furkan Polat da "İ.S., tartışma sırasında beni videoya çekti. Çocuklarının yanında olduğu için uzaklaşmasını istedim ama dinlemedi. Kavga büyüyünce beni ve annemi bıçakladı. Videoyu da sosyal medyada sanki biz saldırmışız gibi paylaştı." iddialarını dile getirdi.