Adana'da komşu dehşeti. Dövdü, bıçakladı, dişlerini kırdı
04.12.2025 11:12
DHA
Adana'da bir aile, iddiaya göre iki ay arayla kavga ettikleri komşuları tarafından dövüldü. İlk tartışmada babanın dişleri kırıldı, ikinci kavgada anne ile oğlu bıçaklanıp yaralandı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.
Adana'da yaşayan Polat ailesi, iddialara göre 18 Eylül'de araç parkı yüzünden komşuları İ.S. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile İ.S., iddiaya göre Nafız Polat (61) ile eşi Nazmiye Polat'ı (61) dövdü.
Nafız Polat'ın 3 ön dişi kırılırken, Nazmiye Polat'ın vücudunda morluklar oluştu ve çift hastaneden darp raporu aldı. 27 Kasım günü bu kez İ.S., iddiaya göre Polat çiftinin oğlu Furkan Polat'a (20) hakaret etti.
BABANIN DİŞLERİ KIRILDI, ANNE İLE OĞLU BIÇAKLANDI
Taraflar arasında yine kavga çıktı. İ.S., cebinden çıkardığı bıçakla Nazmiye Polat'ı yüzünden, Furkan Polat'ı ise başından yaraladı.
Yaralanan anne ve oğlu hastaneye kaldırılırken; olayın ardından aile, İ.S. hakkında suç duyurusunda bulundu.
İ.S. de eşinin otomobilinin dikiz aynasının kırıldığını, bu nedenle tartıştıklarını ve kendisinin de dövüldüğünü iddia ederek aileden şikayetçi oldu.
"VİDEOYU SANKİ BİZ SALDIRMIŞIZ GİBİ PAYLAŞTI"
Komşusu İ.S. ile 27 Kasım'da yine tartışma çıktığını ve kavga büyüyünce oğlunun kafasından, kendisinin de yüzünden bıçakla yaralandığını belirten Nazmiye Polat, "Saldırmadan önce bizi videoya çekip, çocuklarını mağdurmuş gibi gösterdi. Videoyu bitirdikten sonra bana biber gazı sıktı ve bıçağıyla yüzüme saldırdı." iddiasında bulundu.
Furkan Polat da "İ.S., tartışma sırasında beni videoya çekti. Çocuklarının yanında olduğu için uzaklaşmasını istedim ama dinlemedi. Kavga büyüyünce beni ve annemi bıçakladı. Videoyu da sosyal medyada sanki biz saldırmışız gibi paylaştı." iddialarını dile getirdi.