Adana'da korsan dubanın günlüğü 700 lira!

DSİ'den yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Bu yapılaşmaların ilgili resmiyeti idaremizde bulunmamaktadır. Bu yapılaşmalarla ilgili idaremiz tarafından verilen bir izin yoktur. Müdürlüğümüz, Adana Valiliği koordinasyonunda diğer kurumlarla iş birliği yaparak gerekli çalışmalar başlatılacaktır."