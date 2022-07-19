Adana'da korsan dubanın günlüğü 700 lira!

Seyhan Baraj Gölü'ne korsan şekilde konulan barakalar, günlüğü 700 liradan kiralanıyor. Yetkiler, yapıların kaldırılması için harekete geçti.

Haberler - DHA 19.07.2022 - 10:55

Adana'da korsan dubanın günlüğü 700 lira! - 1

Seyhan Baraj Gölü’ndeki kaçak barakalar kaldırılacak.

Adana'da korsan dubanın günlüğü 700 lira! - 2

Kentin tam ortasında kalan ve çevresindeki yeşil alanlarla yaz aylarında cazibe merkezi olan Seyhan Baraj Gölü'nde irili ufaklı teknelerin yanı sıra yüzen baraka evler da ortaya çıktı.

Adana'da korsan dubanın günlüğü 700 lira! - 3

Barajda ilkel görüntü oluşturan barakaların sayıları her geçen gün artıyor.

Adana'da korsan dubanın günlüğü 700 lira! - 4

Üstelik barakalar, sosyal medyadan günlük 700 TL'ye kiralanıyor.

Adana'da korsan dubanın günlüğü 700 lira! - 5

Barakaları kiralayanların, gölde doğum günü ve evlilik teklifi gibi etkinlikler gerçekleştirdiği de belirtildi.

Adana'da korsan dubanın günlüğü 700 lira! - 6

'GEREKLİ ÇALIŞMALAR BAŞLATILACAKTIR'

Yüzen barakaların izinsiz olduğunu açıklayan Devlet Su İşleri (DSİ) 6’ncı Bölge Müdürlüğü yetkilileri kaldırılması için girişimde bulundu.

Adana'da korsan dubanın günlüğü 700 lira! - 7

DSİ'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bu yapılaşmaların ilgili resmiyeti idaremizde bulunmamaktadır. Bu yapılaşmalarla ilgili idaremiz tarafından verilen bir izin yoktur. Müdürlüğümüz, Adana Valiliği koordinasyonunda diğer kurumlarla iş birliği yaparak gerekli çalışmalar başlatılacaktır."

Adana'da korsan dubanın günlüğü 700 lira! - 8
Adana'da korsan dubanın günlüğü 700 lira! - 9
Adana'da korsan dubanın günlüğü 700 lira! - 10
Adana'da korsan dubanın günlüğü 700 lira! - 11
Adana'da korsan dubanın günlüğü 700 lira! - 12
Adana'da korsan dubanın günlüğü 700 lira! - 13
Adana'da korsan dubanın günlüğü 700 lira! - 14
Adana'da korsan dubanın günlüğü 700 lira! - 15

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