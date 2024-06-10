Adana’da ölü bulunan bebekle ilgili kan donduran rapor: "Uyarıcı madde erken doğumu tetikledi, kafa travması nedeniyle öldü"
Adana’da rayların kenarına bırakılan poşette, yeni doğmuş bebek cesedi bulunmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede kan donduran ayrıntılara yer verildi. İddianamede, anne H.M’nin “Bebek ölü doğdu.” iddiası raporlarla çürütüldü. Adalet Bakanlığı 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunda, 33-34 hafta gelişim gösteren bebeğin uyarıcı madde nedeniyle erken doğduğu, ölümünün kafa travmasına bağlı beyin kanaması sonucu gerçekleştiği ifade edildi. Raporda, bebeğin vücudunda sıyrık, kanama ve çizikler yer aldığı ifade edildi. Savcılık, anne H.M’nin ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.
Adana’da rayların kenarına bırakılmış poşette cesedi bulunan yeni doğmuş bebeğin tutuklanan annesi hakkında çocuğa ve alt soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.
Seyhan ilçesinde demir yolu kenarında 6 Kasım 2022’de poşette yeni doğmuş kız bebek cesedinin bulunmasıyla ilgili 9 Kasım 2022’de tutuklanan annesi H.M. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.