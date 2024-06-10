Adana’da ölü bulunan bebekle ilgili kan donduran rapor: "Uyarıcı madde erken doğumu tetikledi, kafa travması nedeniyle öldü"

BEBEĞİN ÖLÜ DOĞDUĞUNU İDDİA ETTİ

İddianamede ifadesine yer verilen H.M. ise suçlamaları kabul etmeyerek, “Olay günü banyoya girdim. Banyoyu temizlemek için yere çömeldiğimde aniden belim ağrımaya başladı. Bir anda çocuğun doğarak yere düştüğünü gördüm. Çocuğu kontrol ettiğimde nefes almıyordu. Ölü olduğunu anlayınca evdeki bez içine sarıp sonra da poşete koydum. Ardından 4 yaşındaki küçük kızımı da yanıma alarak bebeği tren yolunun kenarına koydum. Bebeği öldürmedim. Bebek ölü doğdu. Bu olayları tek başıma gerçekleştirdim. Korktuğum için hiçbir yere müracaat etmedim. Bebeği nereye gömeceğimi de bilemedim.” ifadelerini kullandı.

Hakkında çocuğa ve alt soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan tutuklu H.M’nin yargılanmasına kısa süre sonra başlanacak.