Adana'da orman yangını

Adana'nın Karaisalı ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Adana'da orman yangını - 1

Körüklü Mahallesi'ndeki ormanlık alandan, henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana'da orman yangını - 2

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile 2 söndürme uçağı, 2 helikopter, 15 arazöz yönlendirildi.

Adana'da orman yangını - 3

Ekiplerin, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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