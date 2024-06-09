Adana'da orman yangını
Adana'nın Karaisalı ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.
Körüklü Mahallesi'ndeki ormanlık alandan, henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
Körüklü Mahallesi'ndeki ormanlık alandan, henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile 2 söndürme uçağı, 2 helikopter, 15 arazöz yönlendirildi.
Ekiplerin, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.