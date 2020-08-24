Adana'da orman yangını: 6 köy ve 800 hane boşaltıldı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'den 90'dan fazla ekibin müdahale ettiği yangın nedeniyle bölgedeki 6 köy ve 800 hane boşaltıldı.

Anadolu Ajansı - DHA 24.08.2020 - 04:29

Adana'da orman yangını: 6 köy ve 800 hane boşaltıldı - 1
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve şu ana kadar 200 hektardan fazla alanın zarar gördüğü orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Adana'da orman yangını: 6 köy ve 800 hane boşaltıldı - 2

Dün öğle saatlerinde Kozan'ın Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Adana'da orman yangını: 6 köy ve 800 hane boşaltıldı - 3
İlk etapta Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve yangın söndürme helikopterlerinin müdahale ettiği yangının daha da büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden takviye ekipler çağırıldı.
Adana'da orman yangını: 6 köy ve 800 hane boşaltıldı - 4
2 yangın söndürme uçağı ve 6 yangın söndürme helikopterinin havadan, 90 arazöz ve ekibin karadan müdahale ettiği yangın nedeniyle bölgede bulunan 6 köy ve 800 hane tahliye edildi.
Adana'da orman yangını: 6 köy ve 800 hane boşaltıldı - 5

Yangının ulaştığı bazı evler yanarak kullanılamaz hale geldi. Evlerinden tahliye edilen vatandaşların bir kısmı yakınlarının yanına giderken, geri kalanlar Adana Valiliğince Kozan'daki yurtlara yerleştirildi.

Adana'da orman yangını: 6 köy ve 800 hane boşaltıldı - 6

Adana Valisi Süleyman Elban da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden yangının boyutu ve ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

Adana'da orman yangını: 6 köy ve 800 hane boşaltıldı - 7

Bölgeye giriş çıkışlar jandarma tarafından kısıtlanırken, vatandaşların bölgeye girmesine izin verilmiyor.

Adana'da orman yangını: 6 köy ve 800 hane boşaltıldı - 8

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Yetkililer, yangının aynı anda birkaç farklı noktada başlaması nedeniyle kundaklama olabileceği şüphesi üzerinde durduklarını belirtirken, çıkış sebebinin söndürüldükten sonra tespit edilebileceği ifade edildi.

Adana'da orman yangını: 6 köy ve 800 hane boşaltıldı - 9

Bölgeye Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel tim ve komando birlikleri sevk edilirken, sabah havanın aydınlanmasıyla yangına havadan müdahaleye yeniden başlanacağı bildirildi.

Adana'da orman yangını: 6 köy ve 800 hane boşaltıldı - 10
Adana'da orman yangını: 6 köy ve 800 hane boşaltıldı - 11
Adana'da orman yangını: 6 köy ve 800 hane boşaltıldı - 12
Adana'da orman yangını: 6 köy ve 800 hane boşaltıldı - 13
Adana'da orman yangını: 6 köy ve 800 hane boşaltıldı - 14
Adana'da orman yangını: 6 köy ve 800 hane boşaltıldı - 15
Adana'da orman yangını: 6 köy ve 800 hane boşaltıldı - 16
Adana'da orman yangını: 6 köy ve 800 hane boşaltıldı - 17

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER