Adana’da orman yangını: Alevler kontrol altında
Türkiye’nin birçok kentinden dün orman yangını haberleri geldi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Yalova, Hatay, Antalya ve İzmir’de çıkan orman yangınları ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bu sabaha karşı Adana’da başlayan yangın ise ekiplerin bölgedeki sert poyraza rağmen müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
Dün, Türkiye’nin birçok kentinden orman yangını haberleri geldi.
Antalya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Yalova, Hatay ve İzmir’de çıkan yangınlar söndürüldü.
Adana'daki yangın ise öğleden sonra kontrol altına alındı.