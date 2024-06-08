Adana'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Adana'da çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Adana'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 1

Çukurova ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde orman yangını çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 2

Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Adana'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 3

Olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürme çalışması başlattı.

Adana'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 4

Ekiplerin yangınla mücadelesi devam ediyor.

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