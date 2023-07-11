Adana’da orman yangını (Havadan ve karadan müdahale ediliyor)
Adana’nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Adana’nın Karaisalı ilçesinde saat 15.45 sıralarında orman yangını çıktı
Adana’nın Karaisalı ilçesinde saat 15.45 sıralarında orman yangını çıktı
Yangını gören vatandaşlar durumu Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Yangına iki helikopter ve 2 uçakla havadan müdahale eden orman ekipleri, karadan da yangın söndürmek için çalışma başlattı.
Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.