Adana’da orman yangını (Havadan ve karadan müdahale ediliyor)

Adana’nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Adana’da orman yangını (Havadan ve karadan müdahale ediliyor) - 1

Adana’nın Karaisalı ilçesinde saat 15.45 sıralarında orman yangını çıktı

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana’da orman yangını (Havadan ve karadan müdahale ediliyor) - 2

Yangını gören vatandaşlar durumu Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Adana’da orman yangını (Havadan ve karadan müdahale ediliyor) - 3

Yangına iki helikopter ve 2 uçakla havadan müdahale eden orman ekipleri, karadan da yangın söndürmek için çalışma başlattı.

Adana’da orman yangını (Havadan ve karadan müdahale ediliyor) - 4

Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.

Adana’da orman yangını (Havadan ve karadan müdahale ediliyor) - 5
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