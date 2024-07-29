Adana’da orman yangını: Sert esen poyraz müdahaleyi zorlaştırıyor
Türkiye’nin birçok kentinden dün orman yangını haberleri geldi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Yalova, Hatay ve İzmir’de çıkan orman yangınları ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Antalya’daki yangın ise kontrol altına alınırken, Adana’da alevlerle mücadele sürüyor. Yangın bölgesinde etkili olan sert poyraz, ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor.
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
Dün, Türkiye’nin birçok kentinden orman yangını haberleri geldi.
Kahramanmaraş, Gaziantep, Yalova, Hatay ve İzmir’de çıkan yangınlar söndürüldü.
Antalya'daki yangında günün ilk ışıklarıyla yeniden başlayan havadan müdahale sonrası alevler kontrol altına alındı.
Adana'da ise ekiplerin çalışması sürerken, bölgede sert esen poyraz çalışmaları güçleştiriyor.