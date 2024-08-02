Adana’da orman yangınına müdahale eden helikopter düştü

BAKAN YUMAKLI’DAN AÇIKLAMA

Kazaya ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Çok şükür helikopterde görev yapan beş personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakâr mürettabatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum.” dedi.