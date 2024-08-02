Adana’da orman yangınına müdahale eden helikopter düştü

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden yangın söndürme helikopteri, Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı’ndan su aldığı sırada alçak irtifadayken düştü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, helikopterde görevli 5 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Adana’da orman yangınına müdahale eden helikopter düştü - 1

Adana’da yangına müdahale için barajdan su alan helikopter düştü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi’nde bilinmeyen bir nedenle çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana’da orman yangınına müdahale eden helikopter düştü - 2

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Havadan müdahale için gönderilen yangın söndürme helikopteri, Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı’ndan su alırken bilinmeyen bir nedenle düştü.
Adana’da orman yangınına müdahale eden helikopter düştü - 3

Helikopterde bulunan 5 kişilik mürettebatın düştüğü barajdan yüzerek kurtulduğu bildirildi.

Adana’da orman yangınına müdahale eden helikopter düştü - 4

Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

5 kişilik mürettebatın durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Adana’da orman yangınına müdahale eden helikopter düştü - 5

BAKAN YUMAKLI’DAN AÇIKLAMA

Kazaya ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Çok şükür helikopterde görev yapan beş personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır.  Fedakâr mürettabatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Adana’da orman yangınına müdahale eden helikopter düştü - 6
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