Adana’da orman yangınına müdahale eden helikopter düştü
Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden yangın söndürme helikopteri, Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı’ndan su aldığı sırada alçak irtifadayken düştü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, helikopterde görevli 5 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Adana’da yangına müdahale için barajdan su alan helikopter düştü.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi’nde bilinmeyen bir nedenle çıktı.