Adana'da otomobil servis aracına çarptı: 1'i ağır 6 yaralı

Adana Yüreğir'de otomobil servis aracına arkadan çarptı. Kazada minibüsteki 5 kişi hafif, otomobil sürücüsü ise ağır yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.06.2022 - 04:33 | Son Güncelleme : 29.06.2022 - 04:52

Adana'da otomobil servis aracına çarptı: 1'i ağır 6 yaralı - 1

'da otomobilin servis aracına arkadan çarpması sonucu yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırıldı.

Adana'da otomobil servis aracına çarptı: 1'i ağır 6 yaralı - 2

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 HR 993 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı Altınova Kavşağı'nda 01 S 0501 plakalı servis aracına arkadan çarptı.

Adana'da otomobil servis aracına çarptı: 1'i ağır 6 yaralı - 3

Kazada minibüsteki 5 kişi hafif, otomobil sürücüsü ise ağır yaralandı. Otomobilde çıkan yangın ise vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Adana'da otomobil servis aracına çarptı: 1'i ağır 6 yaralı - 4

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.

Adana'da otomobil servis aracına çarptı: 1'i ağır 6 yaralı - 5

Yaralılar yapılan müdahalelerin ardından hastanelere kaldırıldı.

Adana'da otomobil servis aracına çarptı: 1'i ağır 6 yaralı - 6

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