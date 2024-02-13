Adana’da özel kalem müdürü öldürüldü | Zeydan Karalar: Bunun arkasında başka bir şey var

Adana Büyükşehir Belediyesi’ndeki makamında Halk Ekmek Fabrikası çalışanı Mikail G. tarafından ödürülen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük, son yolculuğuna uğurlandı. Güdük için belediye binasında tören düzenlendi. Törende konuşan Karalar, “O görevine aşıktı. Sürekli Samet'i ziyaret eden, ona yumurta getiren bir personelimiz tarafından katledildi. Bunun arkasında başka bir şey var.” dedi.

Adana’da özel kalem müdürü öldürüldü | Zeydan Karalar: Bunun arkasında başka bir şey var - 1

Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda çalışan Mikail G., dün saat 12.30 sıralarında bir süre makamında sohbet ettiği Başkan Zeydan Karalar’ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük’e ateş açtı. Güdük saldırıda yaşamını yitirirken, saldırgan Mikail G., polise teslim oldu.

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Adana’da özel kalem müdürü öldürüldü | Zeydan Karalar: Bunun arkasında başka bir şey var - 2

BELEDİYENİN ÖNÜNDE TÖREN

Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük için Adana Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, belediye çalışanlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Samet Güdük’ün babası İsmail Güdük, annesi Aysel Güdük, eşi Duygu Güdük, kardeşi Mehmet Güdük ile oğlu Demir Güdük tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü.

Adana’da özel kalem müdürü öldürüldü | Zeydan Karalar: Bunun arkasında başka bir şey var - 3

Aileyi belediye çalışanları teselli etmeye çalıştı. Başkan Zeydan Karalar da törende gözyaşlarını tutamadı.

Güdük'ün Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine tuttuğu takım olan Adana Demirspor atkısı ve karanfiller atıldı.
Adana’da özel kalem müdürü öldürüldü | Zeydan Karalar: Bunun arkasında başka bir şey var - 4

“BUNUN ARKASINDA BAŞKA BİR ŞEY VAR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Samet Güdük’ün çok değerli biri olduğunu belirterek, “O görevine aşıktı. Ne yazık ki menfur bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Çok üzüntülüyüz. Sabah emniyet müdürümüze gittim. Dedim ki bu bir alışveriş, bir borç alacak meselesi asla değil. Samet o kadar temiz, dürüst bir insan ki böyle bir ilişkinin olması söz konusu değil. Türkiye ne hale geldi. ‘Çocuklarım aç’ dediği için işe aldım. Sürekli Samet’i ziyaret eden, ona yumurta getiren bir personelimiz tarafından katledildi. Ben öğleden sonra sayın başsavcımızı da ziyaret edeceğim. Ben bunları biliyorum, tanıyorum. Bunun arkasında başka bir şey var. Bunu çıkartıncaya ve hesap soruncaya kadar peşini asla bırakmayacağız.” diye konuştu.

Adana’da özel kalem müdürü öldürüldü | Zeydan Karalar: Bunun arkasında başka bir şey var - 5

Samet Güdük’ün cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesi’ne götürüldü.

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