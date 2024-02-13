Adana’da özel kalem müdürü öldürüldü | Zeydan Karalar: Bunun arkasında başka bir şey var
Adana Büyükşehir Belediyesi’ndeki makamında Halk Ekmek Fabrikası çalışanı Mikail G. tarafından ödürülen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük, son yolculuğuna uğurlandı. Güdük için belediye binasında tören düzenlendi. Törende konuşan Karalar, “O görevine aşıktı. Sürekli Samet'i ziyaret eden, ona yumurta getiren bir personelimiz tarafından katledildi. Bunun arkasında başka bir şey var.” dedi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda çalışan Mikail G., dün saat 12.30 sıralarında bir süre makamında sohbet ettiği Başkan Zeydan Karalar’ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük’e ateş açtı. Güdük saldırıda yaşamını yitirirken, saldırgan Mikail G., polise teslim oldu.