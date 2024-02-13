Adana’da özel kalem müdürü öldürüldü | Zeydan Karalar: Bunun arkasında başka bir şey var

“BUNUN ARKASINDA BAŞKA BİR ŞEY VAR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Samet Güdük’ün çok değerli biri olduğunu belirterek, “O görevine aşıktı. Ne yazık ki menfur bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Çok üzüntülüyüz. Sabah emniyet müdürümüze gittim. Dedim ki bu bir alışveriş, bir borç alacak meselesi asla değil. Samet o kadar temiz, dürüst bir insan ki böyle bir ilişkinin olması söz konusu değil. Türkiye ne hale geldi. ‘Çocuklarım aç’ dediği için işe aldım. Sürekli Samet’i ziyaret eden, ona yumurta getiren bir personelimiz tarafından katledildi. Ben öğleden sonra sayın başsavcımızı da ziyaret edeceğim. Ben bunları biliyorum, tanıyorum. Bunun arkasında başka bir şey var. Bunu çıkartıncaya ve hesap soruncaya kadar peşini asla bırakmayacağız.” diye konuştu.