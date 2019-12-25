Adana'da sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar botla kurtarıldı

Adana’da sağanak gece de devam etti. Yoğun sağanağın neden olduğu su baskını sonucu evlerinde mahsur kalan biri engelli 9 kişi, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sokak çıkışına kadar yaklaşık 100 metre botla taşınan mağdurlar daha sonra polis araçlarıyla yakınlarının evlerine götürüldü.
Merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nin D-400 kara yoluna bağlantı kısmında plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı.
Araçtaki 4 kişiden 2'si polis ekiplerince kurtarıldı.
Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri de sele kapılan diğer 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekipler 2 kişiyi, selin sürüklediği sazlık alandan çıkardı.
Kayıp kişilerin, sazlıklara tutunarak selde sürüklenmekten kurtulduğu öğrenildi.
Ekiplerce selden kurtarılan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle merkez Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'dan geçen DSİ'ye ait sulama kanalı taştı.
Bulvardaki araçlar mahsur kalırken, Kozan Caddesi'ne doğru ilerleyen sular PTT Evleri ve Selahattin Eyyübi Mahallesi'ndeki bazı evleri bastı. Buralarda mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.
Kozan Caddesi'ni su basarken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar mahsur kaldı.
Yoğun su birikintisi nedeniyle Mustafa Kemal Paşa ile Ege Bagatur bulvarlarının kesiştiği noktadaki köprü, çökme tehlikesi nedeniyle ekipler tarafından kapatıldı.
Öte yandan polis telsizinden yapılan anonsla izinli personelin göreve dönmesi istendi.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentte dün geceden bu yana etkisini sürdüren sağanağa ilişkin, "Kriz merkezi oluşturduk ve sabah saatlerinden itibaren burada çalışıyoruz." dedi.
Demirtaş,kentte dün geceden bu yana sağanağın sürdüğünü, okullarda da bugün ve bugün eğitime ara verildiğini anımsattı.
İlgili tüm ekiplerin su baskını ihbarlarını değerlendirdiğini belirten Demirtaş, şöyle konuştu:
"Kriz merkezi oluşturduk ve sabah saatlerinden itibaren burada çalışıyoruz. İlgili tüm kamu kurumları çalışıyor. Meteoroloji de yağışın bugün de süreceğini öngörüyor. Biz kriz merkezindeyiz, ilgili tüm kamu kurumları vatandaşın mağdur olmaması için çalışıyor. Sağanak çok şiddetli ancak kent genelinde olumsuz bir durum, hakim olamadığımız bir problem yok.
Adana'nın 5 ilçesindeki okullarda sağanak nedeniyle eğitime bugün de ara verilirken, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin aynı tarihte 1 gün izinli sayılacağı açıklandı.
Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji tarafından ilimiz genelinde 23 Aralık'tan itibaren süren olumsuz hava koşulu ve yağışın etkisinin devam edeceği bildirildiğinden, 4 merkez ilçemizde (Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam) 25 Aralık çarşamba günü eğitim- öğretime 1 gün süreyle ara verilmiş olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel aynı tarihte izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Adana'da sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün 4 merkez ilçede tüm okullarda eğitim ve öğretime bugün ara verilmişti.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.
Kaymakam Ömer Sevgili, yaptığı yazılı açıklamada, meteorolojiden ilçedeki elverişsiz hava koşulları ile yağışların artacağı yönünde bilgi verildiğini belirtti.
Sevgili, şunları kaydetti:
"Değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamamaları için tedbir almak amacıyla ilçemizde eğitim ve öğretime 25 Aralık Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir."
Kaymakam Sevgili, ayrıca engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin de bugün izinli sayılacağını bildirdi.
Öte yandan, ilçede yoğun şekildeki kar nedeniyle saat 16.00'dan beri ilçe merkezinde elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Adana genelinde son 24 saatte görülen şiddetli (100-200 kilogram/metrekare) sağanağın, bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli olarak devam etmesi öngörülüyor.
Mevcut yağışlara ilave olarak metrekareye 40 ila 70 kilogram daha yağışın gerçekleşmesi bekleniyor.
Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşlarındaki erkek çocuk, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapıldı.
Çamurlu suda sürüklenen çocuk, çığlık atarak yardım isteyince çevredekiler tarafından fark edildi. Çevredekiler, yardımına koştukları çocuğu güçlükle akıntında yakaladı ve kucaklarına alarak, sudan çıkarttı.