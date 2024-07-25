Adana'da sağanak yağış: Cadde sokaklar göle döndü

Adana'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Adana'da sağanak yağış: Cadde sokaklar göle döndü - 1

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman etkisini sürdürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana'da sağanak yağış: Cadde sokaklar göle döndü - 2

Bazı araçlar ana cadde ve arterlerde oluşan su birikintileri nedeniyle yol kenarında mahsur kaldı.

Adana'da sağanak yağış: Cadde sokaklar göle döndü - 3

Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği yollarda trafikte yoğunluk oluştu.

Adana'da sağanak yağış: Cadde sokaklar göle döndü - 4

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı yayalar ve motosikletliler korunmak için saçakların altında bekledi.

Adana'da sağanak yağış: Cadde sokaklar göle döndü - 5
Adana'da sağanak yağış: Cadde sokaklar göle döndü - 6
Adana'da sağanak yağış: Cadde sokaklar göle döndü - 7
Adana'da sağanak yağış: Cadde sokaklar göle döndü - 8
Adana'da sağanak yağış: Cadde sokaklar göle döndü - 9
Adana'da sağanak yağış: Cadde sokaklar göle döndü - 10
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