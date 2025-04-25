Adana’da sağanak yağış: Cadde ve yollar sular altında kaldı

Adana’da gece etkili olan sağanak yağış nedeniyle caddeler ve yollar su altında kaldı.

Adana’da sağanak yağış: Cadde ve yollar sular altında kaldı - 1

Adana’da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana’da sağanak yağış: Cadde ve yollar sular altında kaldı - 2

Yağış nedeniyle birçok cadde ve bulvar sular altında kalırken, trafikte aksamalar yaşandı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar ise su birikintilerinde mahsur kaldı.

Adana’da sağanak yağış: Cadde ve yollar sular altında kaldı - 3


Altyapı yetersizliği bir kez daha gün yüzüne çıkarken, ana arterlerde oluşan su birikintileri ulaşımı durma noktasına getirdi. Vatandaşlar yağışın etkisiyle mağdur olurken, polislerde yoğun mesai harcadı.

Adana’da sağanak yağış: Cadde ve yollar sular altında kaldı - 4

Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli bir polis memuru, tıkanan kanalizasyon kapaklarını tek başına açarak suyun tahliyesini sağladı. Vatandaşlar, görevli polisin çabasını takdirle karşıladı.

Adana’da sağanak yağış: Cadde ve yollar sular altında kaldı - 5
Adana’da sağanak yağış: Cadde ve yollar sular altında kaldı - 6
DAHA FAZLA GÖSTER