Adana'da sahası olmayan beyzbolun, sopasına yoğun ilgi

Beyzbol sahası ve kulübünün olmadığı Adana'da, beyzbol sopaları yoğun ilgi görüyor.

Anadolu Ajansı 20.08.2020 - 09:45

Adana'da sahası olmayan beyzbolun, sopasına yoğun ilgi - 1
Spor malzemeleri ve ahşap imalatı yapılan iş yerlerinde, 20-30 TL arası değişen fiyatlarla satılan beyzbol sopalarının özellikle 18-30 yaş arası kişiler tarafından sporun dışında savunma amaçlı olarak kullanıldığı belirtildi.
Adana'da sahası olmayan beyzbolun, sopasına yoğun ilgi - 2
Seyhan ilçesinde ahşap ev gereçleri yapan Mehmet Ali Özçağla, beyzbol sopalarını talep edenlerin, genellikle kendilerini savunma amaçlı kullandıklarını söyledi.
Adana'da sahası olmayan beyzbolun, sopasına yoğun ilgi - 3
Beyzbol sopalarının fiyatlarının boyutuna göre değiştiğini 20 ila 30 TL arasında satıldığını dile getiren, Özçağla, "Evlerde ve otomobillerde bulunduruyorlar. Herhangi bir kavga anında kullanmak için. Günlük 5-6 adet satıyoruz, fiyatları boyutuna göre değişiyor. Gelen müşterilerimiz açık açık söylüyor, 'Arabaya koyacağım, kendimi savunmak için' diyorlar. Caydırıcı oluyor" dedi.
Adana'da sahası olmayan beyzbolun, sopasına yoğun ilgi - 4
Kentte belli aralıklarla denetimlerde bulunan polis, araçlarda yaptığı aramalar sırasında bulduğu çok sayıda beyzbol sopasına el koyuyor.
Adana'da sahası olmayan beyzbolun, sopasına yoğun ilgi - 5
Adana'da sahası olmayan beyzbolun, sopasına yoğun ilgi - 6
Adana'da sahası olmayan beyzbolun, sopasına yoğun ilgi - 7
Adana'da sahası olmayan beyzbolun, sopasına yoğun ilgi - 8
Adana'da sahası olmayan beyzbolun, sopasına yoğun ilgi - 9
Adana'da sahası olmayan beyzbolun, sopasına yoğun ilgi - 10

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