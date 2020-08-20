Adana'da sahası olmayan beyzbolun, sopasına yoğun ilgi

Spor malzemeleri ve ahşap imalatı yapılan iş yerlerinde, 20-30 TL arası değişen fiyatlarla satılan beyzbol sopalarının özellikle 18-30 yaş arası kişiler tarafından sporun dışında savunma amaçlı olarak kullanıldığı belirtildi.

Beyzbol sopalarının fiyatlarının boyutuna göre değiştiğini 20 ila 30 TL arasında satıldığını dile getiren, Özçağla, "Evlerde ve otomobillerde bulunduruyorlar. Herhangi bir kavga anında kullanmak için. Günlük 5-6 adet satıyoruz, fiyatları boyutuna göre değişiyor. Gelen müşterilerimiz açık açık söylüyor, 'Arabaya koyacağım, kendimi savunmak için' diyorlar. Caydırıcı oluyor" dedi.