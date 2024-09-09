Adana'da salça sezonu başladı: Çatılar kırmızıya boyandı

"BİBER GEÇEN YILDAN DAHA UCUZ"

Karaisalı Biberciler ve Zeytinciler Derneği Başkanı Murat Kılıç, fiyatların geçen seneden daha ucuza seyrettiğini belirterek, "Geçen sene kilogram fiyatını 24-25 liraya sattığımız biberleri bu sene 14-15 liraya sattık.

Vatandaşlar fiyattan çok memnun ama üretici memnun değil. Bu sene biber bolluğu var." dedi.