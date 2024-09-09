Adana'da salça sezonu başladı: Çatılar kırmızıya boyandı
Adana'da kırmızı biber hasadıyla birlikte salça sezonu da açıldı. Kırmızı biberden yapılan salçalar, güneşte suyunu alması için çatılara serilmeye başlandı. Kentteki müstakil evler ile apartmanların çatıları da serilen biber salçaları ile kırmızıya boyandı. Geçen yıl 25 lira olan fiyat bu yıl 15 liraya düştü.
Hazır salçalara güvenmeyip ev ekonomisine de katkı sunmak isteyen vatandaşlar, Karaisalı ve Karataş ilçesinin meşhur salçalık biberinin hasat edilmesiyle birlikte kent merkezindeki biber satıcılarına akın etti.