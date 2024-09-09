Adana'da salça sezonu başladı: Çatılar kırmızıya boyandı

Adana'da kırmızı biber hasadıyla birlikte salça sezonu da açıldı. Kırmızı biberden yapılan salçalar, güneşte suyunu alması için çatılara serilmeye başlandı. Kentteki müstakil evler ile apartmanların çatıları da serilen biber salçaları ile kırmızıya boyandı. Geçen yıl 25 lira olan fiyat bu yıl 15 liraya düştü.

Adana'da salça sezonu başladı: Çatılar kırmızıya boyandı - 1

Hazır salçalara güvenmeyip ev ekonomisine de katkı sunmak isteyen vatandaşlar, Karaisalı ve Karataş ilçesinin meşhur salçalık biberinin hasat edilmesiyle birlikte kent merkezindeki biber satıcılarına akın etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana'da salça sezonu başladı: Çatılar kırmızıya boyandı - 2

Satıcılardan çuvallarla salçalık biber satın alan vatandaşların kimi türlü zahmetlerle biberleri eliyle temizlerken kimiyse biber çekim merkezlerinde elini değdirmeden temizleyip çektiriyor.

Adana'da salça sezonu başladı: Çatılar kırmızıya boyandı - 3

ÇATILAR KIRMIZIYA BOYANDI

Biberlerini çektiren vatandaşlar son olarak ise suyunu çekmesi için çatılara seriyor.

Kent genelinde bazı apartmanların ve müstakil evlerim damlarına serilen çekilmiş salçalık biberler, çatıları kırmızıya boyarken havadan ilgi çekici görüntüler de oluştu.

Adana'da salça sezonu başladı: Çatılar kırmızıya boyandı - 4

"BİBER GEÇEN YILDAN DAHA UCUZ"

Karaisalı Biberciler ve Zeytinciler Derneği Başkanı Murat Kılıç, fiyatların geçen seneden daha ucuza seyrettiğini belirterek, "Geçen sene kilogram fiyatını 24-25 liraya sattığımız biberleri bu sene 14-15 liraya sattık.

Vatandaşlar fiyattan çok memnun ama üretici memnun değil. Bu sene biber bolluğu var." dedi.

Adana'da salça sezonu başladı: Çatılar kırmızıya boyandı - 5

Biber almaya gelen vatandaşlardan Dilber Yılmaz ise fiyatlardan memnun olduklarını söyledi.

Adana'da salça sezonu başladı: Çatılar kırmızıya boyandı - 6

Biber çekim merkezi sahibi Ahmet Sarıgül ise günde ortalama 10 ton biber çektiklerini söyleyerek, "Kilosunu 6 liradan çekiyoruz. Biber ucuz ama talep çok fazla yok. Geçen seneki yoğunluk yok. Ekim ayına kadar biber çekimleri devam edecek." ifadelerini kullandı.

Adana'da salça sezonu başladı: Çatılar kırmızıya boyandı - 7
Adana'da salça sezonu başladı: Çatılar kırmızıya boyandı - 8
Adana'da salça sezonu başladı: Çatılar kırmızıya boyandı - 9
Adana'da salça sezonu başladı: Çatılar kırmızıya boyandı - 10
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