Adana'da sel: Araçlar kullanılamaz hale geldi

Adana’nın Kozan ilçesinde öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına neden oldu. Selde 3 araç kullanılamaz hale gelirken, mahsur kalan bir kişi kepçeyle kurtarıldı.

Haberler - DHA 13.06.2022 - 17:05

Adana'da sel: Araçlar kullanılamaz hale geldi - 1

'nın Kozan llçesinde ve çevre ilçelerde saat 14.00 sıralarında başlayan yağış, kısa sürede şiddetini artırdı.

Adana'da sel: Araçlar kullanılamaz hale geldi - 2

Yağışla bazı cadde ve sokaklarda taşkınlar yaşandı.

Adana'da sel: Araçlar kullanılamaz hale geldi - 3

Alparslan Türkeş Bulvarı’nda su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlanınca trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Adana'da sel: Araçlar kullanılamaz hale geldi - 4

Yağış Adana'nın çevre ilçelerinde de etkisini gösterdi.

Adana'da sel: Araçlar kullanılamaz hale geldi - 5

Kozan ilçesindeki Dağılcak mesire alanında Öksüz Deresi taştı, su baskını meydana geldi. Masa ve sandalyelerin selde sürüklendiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Adana'da sel: Araçlar kullanılamaz hale geldi - 6

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Düzağaç Mahallesi'nde ise 3 otomobil, selde sürüklendi. Otomobiller kullanılamaz hale gelirken, selde mahsur kalan bir vatandaş ise kepçeyle kurtarıldı.

Adana'da sel: Araçlar kullanılamaz hale geldi - 7

Yarım saatlik yağışın ardından bölgede zarar gören araçların hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Adana'da sel: Araçlar kullanılamaz hale geldi - 8

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