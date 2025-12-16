Adana'da sevgili dehşeti. Balkondan atlayıp kaçmak isterken yakalandı
16.12.2025 10:41
DHA
Adana'da bir genç, sevgilisinin eski erkek arkadaşı olan 19 yaşındaki Murat İnanmaz'ı sokak ortasında 10 yerinden bıçaklayıp öldürdü. Katil zanlısı, 5'inci kattaki dairenin balkonundan alt kata atlayıp kaçmak isterken yakalandı.
Adana'da sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldüren bir kişi, balkondan atlayıp kaçmak isterken yakalandı.
Olay, 12 Aralık'ta saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ova Mahallesi Uçak Caddesi’nde meydana geldi. Murat İnanmaz (19), bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Yasemin S.’yi (19), iddiaya göre, cep telefonuyla sürekli arayarak, rahatsız etmeye başladı.
Yasemin S.’nin durumu anlattığı yeni sevgilisi Abdülkadir B. (19), İnanmaz ile görüşmek istedi. Bunun üzerine Yasemin S., eski sevgilisini attığı konuma çağırdı.
Öldürülen Murat İnanmaz
Olay günü, belirtilen konuma giden İnanmaz, Yasemin S. ile Abdülkadir B.'nin kendisini beklediğini gördü. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce Abdülkadir B., İnanmaz’ı 10 yerinden bıçaklayarak öldürüp kaçtı.
Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Polis, Abdülkadir B. ile Yasemin S.’nin, arkadaşları Sezercan Ç.’nin (18) Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’ndeki apartman dairesinde saklandığını belirledi.
Apartmana operasyon düzenleyen polisi gören Abdülkadir B., 5’inci kattaki dairenin balkonundan sarkarak alt kata geçip, kaçmak istedi.
Çevrede önlem alan polis, Abdülkadir B. ile Yasemin S. ve Sezercan Ç.’yi yakaladı.
"NİYETİM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"
Şüphelinin alt kattaki balkona atlayarak kaçmaya çalıştığı anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Emniyete götürülen şüphelilerden Abdülkadir B., ifadesinde, "Niyetim öldürmek değil, konuşmaktı. Bir anlık sinirle saldırdım. Pişmanım." dedi.
Yasemin S. ise “Murat beni sürekli telefonla arayarak rahatsız ediyordu. Sevgilim durumu öğrenince konuşmak istedim. Murat’ı çağırdım ve kavga çıktı." savunması yaptı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdülkadir B., Yasemin S. ve Sezercan Ç., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.