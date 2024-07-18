Adana’da sevgililere uyuşturucu gözaltısı: “Ucuz diye toplu aldım”

Adana’da bir otomobilin yedek lastiğinde 6 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak sevgili oldukları belirtilen iki kişi gözaltına alındı. Aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli kendini, “Parkta güneşlenirken ucuz diye toplu aldım.” diye savundu.

Adana’da sevgililere uyuşturucu gözaltısı: “Ucuz diye toplu aldım” - 1

Adana’da uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda şüpheli bir hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta bulunan Mehmet Can G. ve sevgilisi Sevda Ç. araçtan indirildi.

Dedektör köpeği Tinga araçta yaptığı aramada yedek lastiğe tepki verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana’da sevgililere uyuşturucu gözaltısı: “Ucuz diye toplu aldım” - 2

Bunun üzerine narkotik polisleri, kontrol ettikleri lastik içinde 6 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan çift emniyete götürüldü.

Adana’da sevgililere uyuşturucu gözaltısı: “Ucuz diye toplu aldım” - 3

“UCUZ DİYE TOPLU ALDIM”

Mehmet Can G’nin ifadesinde, “Diyarbakır’da parkta güneşlenirken tanımadığım bir şahsa ‘Esrar var mı?’ diye sorduğumda olduğunu dile getirdi. Fiyatı ucuz geldiği için toplu olarak aldım. Polis yakalamasın diye de yedek lastiğin içine koydum.” dediği öne sürüldü.

Sevda Ç. ise araçtaki uyuşturucudan haberi olmadığını söyledi.
Adana’da sevgililere uyuşturucu gözaltısı: “Ucuz diye toplu aldım” - 4

Şüphehliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mehmet Can G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Sevda Ç. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

DAHA FAZLA GÖSTER