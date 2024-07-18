Adana’da sevgililere uyuşturucu gözaltısı: “Ucuz diye toplu aldım”

“UCUZ DİYE TOPLU ALDIM”

Mehmet Can G’nin ifadesinde, “Diyarbakır’da parkta güneşlenirken tanımadığım bir şahsa ‘Esrar var mı?’ diye sorduğumda olduğunu dile getirdi. Fiyatı ucuz geldiği için toplu olarak aldım. Polis yakalamasın diye de yedek lastiğin içine koydum.” dediği öne sürüldü.

Sevda Ç. ise araçtaki uyuşturucudan haberi olmadığını söyledi.