Adana’da sevgililere uyuşturucu gözaltısı: “Ucuz diye toplu aldım”
Adana’da bir otomobilin yedek lastiğinde 6 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak sevgili oldukları belirtilen iki kişi gözaltına alındı. Aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli kendini, “Parkta güneşlenirken ucuz diye toplu aldım.” diye savundu.
Adana’da uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda şüpheli bir hafif ticari aracı durdurdu.
Araçta bulunan Mehmet Can G. ve sevgilisi Sevda Ç. araçtan indirildi.
Dedektör köpeği Tinga araçta yaptığı aramada yedek lastiğe tepki verdi.