Adana'da sıcaklık 37 dereceyi buldu, parklar doldu

Adana'da mayıs ayının ortasında kent merkezindeki termometreler 37 dereceyi gösterdi, sıcakta bunalanlar parklara koştu.

Adana'da sıcaklık 37 dereceyi buldu, parklar doldu - 1

Adana'da öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık arttı. Sıcaktan etkilenenler ağaç gölgelerinde, parklarda serinlemeye çalıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana'da sıcaklık 37 dereceyi buldu, parklar doldu - 2

Termometreler 37 dereceyi gösterdi. Kentin kavurucu sıcaklığına alışkın olduklarını ifade eden Tolga Arık (20), küresel ısınmanın etkisiyle bu sıcaklıkların geçtiğimiz yıllara oranla giderek daha da arttığını belirtti.

Adana'da sıcaklık 37 dereceyi buldu, parklar doldu - 3

Arık, "Kış aylarında eskiden yağmur yağardı artık çok az görüyoruz. Yaz aylarında ise sıcaktan termometreler patlıyor. Doğduğumdan beri Adana'da yaşıyorum ama bu sıcaklık bizi çok zorluyor. Koyu renk kıyafetler giyemiyoruz" dedi.

Adana'da sıcaklık 37 dereceyi buldu, parklar doldu - 4
Adana'da sıcaklık 37 dereceyi buldu, parklar doldu - 5
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