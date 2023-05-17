Adana'da sıcaklık 37 dereceyi buldu, parklar doldu

Arık, "Kış aylarında eskiden yağmur yağardı artık çok az görüyoruz. Yaz aylarında ise sıcaktan termometreler patlıyor. Doğduğumdan beri Adana'da yaşıyorum ama bu sıcaklık bizi çok zorluyor. Koyu renk kıyafetler giyemiyoruz" dedi.