Adana'da sigara tartışması kanlı bitti. 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı

Adana'da kendilerinden sigara isteyen grubun bıçaklı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, iki ağabeyi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan yaşları 16 ile 17 arasında değişin 5 şüpheli tutuklandı.