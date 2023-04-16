Adana'da sokak ortasında kanlı saldırı: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde baba ve oğlu bir araçtan açılan ateş sonucu sokak artasında vurularak öldürüldü.

Adana'da sokak ortasında kanlı saldırı: Baba ve oğlu hayatını kaybetti - 1

Adana'nın Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde sokakta oturan Abdurrahman Kılıç (44) ve oğlu Salih Kılıç (15), beyaz bir kapalı kasa minibüsten ateş açılması sonucu vurularak kanlar içerisinde kaldı.

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Adana'da sokak ortasında kanlı saldırı: Baba ve oğlu hayatını kaybetti - 2

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Salih Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Adana'da sokak ortasında kanlı saldırı: Baba ve oğlu hayatını kaybetti - 3

Durumu ağır olan baba Kılıç ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Baba Kılıç da doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Adana'da sokak ortasında kanlı saldırı: Baba ve oğlu hayatını kaybetti - 4

Baba ile oğlunun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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