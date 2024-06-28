Adana’da sokak ortasında vahşet: Uzman çavuş eşini öldürdü, 3 kişiyi yaraladı

Adana’da uzman çavuş Gökhan Çelik, otomobilde tartıştığı ve daha önce hakkında uzaklaştırma kararı aldıran öğretmen eşi Hatice Çelik’i tabancayla vurarak öldürdü. Saldırgan Çelik, eşinin eniştesi Murat Akdöker’i de yaraladı. Yoldan geçerken seken kurşunların isabet ettiği 2 kişi hafif yaralanırken, polisin bacağından vurduğu cinayet şüphelisi kaçtı.

Adana’da sokak ortasında vahşet: Uzman çavuş eşini öldürdü, 3 kişiyi yaraladı - 1

Adana’da bir uzman çavuş öğretmen eşini silahla vurarak öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesindeki Güneykuşak Bulvarı’nda meydana geldi.

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Adana’da sokak ortasında vahşet: Uzman çavuş eşini öldürdü, 3 kişiyi yaraladı - 2

Murat Akdöker yönetimindeki 70 AAF 487 plakalı otomobilde bulunan 1 çocuk annesi öğretmen Hatice Çelik ile daha önce hakkında şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi uzman çavuş Gökhan Çelik arasında tartışma çıktı.

Aralarında kıskançlık nedeniyle geçimsizlik olduğu belirtilen çiftten Gökhan Çelik, beylik tabancasını çekince Hatice Çelik otomobilden inip kaçmaya çalıştı.
Adana’da sokak ortasında vahşet: Uzman çavuş eşini öldürdü, 3 kişiyi yaraladı - 3

Gökhan Çelik, kendisi gibi Mardin’de görev yapan eşini arkasından ateş edip öldürdü ardından da Murat Akdöker’i vurdu.

Seken kurşunlar yoldan geçen 2 kişiyle bölgeden geçen polis aracına isabet etti.
Adana’da sokak ortasında vahşet: Uzman çavuş eşini öldürdü, 3 kişiyi yaraladı - 4

BACAĞINDAN VURULAN ŞÜPHELİ KAÇTI

Olaya müdahale eden polis ekipleri, cinayet şüphelisini teslim olması konusunda ihtarda bulundu. Ancak Çelik teslim olmayı reddedince bacağından vuruldu.

Gökhan Çelik, yaralı halde ara sokaklara girip izini kaybettirdi.
Adana’da sokak ortasında vahşet: Uzman çavuş eşini öldürdü, 3 kişiyi yaraladı - 5

3 KİŞİ YARALANDI

Hatice Çelik’in eniştesi Murat Akdöker ile seken kurşunlarla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan Akdöğer’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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