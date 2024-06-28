Adana’da sokak ortasında vahşet: Uzman çavuş eşini öldürdü, 3 kişiyi yaraladı
Adana’da uzman çavuş Gökhan Çelik, otomobilde tartıştığı ve daha önce hakkında uzaklaştırma kararı aldıran öğretmen eşi Hatice Çelik’i tabancayla vurarak öldürdü. Saldırgan Çelik, eşinin eniştesi Murat Akdöker’i de yaraladı. Yoldan geçerken seken kurşunların isabet ettiği 2 kişi hafif yaralanırken, polisin bacağından vurduğu cinayet şüphelisi kaçtı.
Adana’da bir uzman çavuş öğretmen eşini silahla vurarak öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı.Olay, saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesindeki Güneykuşak Bulvarı’nda meydana geldi.