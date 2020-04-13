Adana'da sosyal mesafeli 'şırdan' kuyruğu (Şırdan aşkı corona virüs dinlemedi)

Vatandaşlar, kentin en çok tüketilen lezzetlerinden biri olan şırdan almak için sıraya giriyor. Gece 3'e kadar Adana'da açık olan bazı şırdancıların önünde vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uygun halde sıraya giriyor ve şırdanlarını paket olarak alıp evlerine götürüyor. Bazı vatandaşlar ise şırdanı alınca evine kadar bile bekleyemeyip yolda yemeye başlıyor.