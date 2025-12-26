Adana'da su borusu patladı. Caddede çukur oluştu, yollar göle döndü
26.12.2025 10:10
Adana'nın Seyhan ilçesinde patlayan su borusu nedeniyle caddede çukur oluştu, yollar göle döndü.
Adana'nın Seyhan ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Patlamanın etkisiyle yolda çukur ve su birikintisi oluştu.
Caddenin yanı sıra tazyikli suyun aktığı Narlıca ve İsmetpaşa mahallelerinin ara sokaklarında ulaşım olumsuz etkilendi.
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Göle dönen yollarda trafikte aksamalar yaşandı. Bazı vatandaşlar, ara sokaklarda biriken suyu kendi imkanlarıyla temizledi.