Adana'da "tapulu malım" diyerek yolu kapattı

Mahallede oturan Ümit Gündüz (35), "Buralar, yol diye biliyordu; şimdiyse 'her yer arsa' diyerek sokakları kapatıyorlar. Buradaki insanlar ne yapacak? Nasıl evine gidip, gelecek? Diğer sokakların da sahipleri çıkmaya başladı. Benim evimin bulunduğu sokağın da sahibi varmış. O da burayı görüp 'ben de kapatacağım' diyor. Bu kapanan yolun sahibi ise 'ben yaparım, benim malım' diye konuşuyor. Büyük bir sorun var. Buna artık yetkililerin bir çözüm bulması şart. Halk olarak elimizden bir şey gelmiyor." dedi.