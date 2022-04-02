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Adana'da termometreler 33 dereceyi gördü

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da güneş altındaki termometreler 33 dereceyi gördü. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ise parkları doldurdu.

Haberler - İHA 02.04.2022 - 16:50

Adana'da termometreler 33 dereceyi gördü - 1

'da 3 gündür artmaya devam eden hava sıcaklıkları bugün son zamanların zirvesine ulaştı.

Adana'da termometreler 33 dereceyi gördü - 2

Kentte öğlen saatlerinde termometreler 33 dereceyi gösterirken, sıcak havanın keyfini çıkartmak isteyen Adanalılar ise ailece parklara akın etti.

Adana'da termometreler 33 dereceyi gördü - 3

EBEVEYNLER DİNLENDİ, ÇOCUKLAR OYNADI

Yazı yaşayan vatandaşlar, park ve yeşil alanlarda zaman geçirirken, parklardaki bazı hayvanların da ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştığı gözlendi.

Adana'da termometreler 33 dereceyi gördü - 4

Atatürk Parkı'na gelen anne babalar dinlenmeyi tercih ederken, çocuklar ise çimler üzerinde oyun oynadı.

Adana'da termometreler 33 dereceyi gördü - 5

“10 GÜN ÖNCE MONT GİYİYORDUK”

Arkadaşlarıyla birlikte Atatürk Parkı'na gezmeye gelen Efe Altıparmak, havanın sıcak olduğunu söyleyerek, "10 gün önce mont giyiyorduk, ama birden sıcak oldu. Elimizi yüzümüzü yıkayıp ferahladık" diye konuştu.

Adana'da termometreler 33 dereceyi gördü - 6

Sıcak hava nedeniyle parka gelip gölgede dinlenen Burak Kurtul, "Artık tüp yerine yemekleri güneş ışığında yapıyoruz. Öyle bir sıcak var. Artık vantilatör takıp çıkacağız dışarıya. Çok daha sıcak havalar bizi bekliyor" dedi.

Adana'da termometreler 33 dereceyi gördü - 7
Adana'da termometreler 33 dereceyi gördü - 8

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