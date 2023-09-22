Adana’da termometreler 39 dereceyi gördü
Adana’da kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor. Kentteki termometreler bugün 39 dereceyi gösterdi. Güneş altında hissedilen sıcaklığın, nemle birlikte 50 dereceye yaklaştığı kentte yaşayanlar, serinlemek için soluğu parklarda aldı.
Türkiye'nin birçok bölgesinde yaz sıcakları yerini yavaş yavaş serin havaya bırakırken, Adana'da termometrelerin dereceleri düşmüyor. 1929-2022 yılları arasında Eylül ayında ortalama sıcaklığın 26,2, ortalama en yüksek sıcaklığın ise 33,1 derece olduğu kentte, açık havada termometreler bugün 39 dereceyi gösterdi.