Adana’da termometreler 39 dereceyi gördü

Sıcağın etkisini nem oranının arttırdığını dile getiren Bişmiş, “Hava sıcaklığı yerine nem daha çok bunaltıyor bizi. Normalde böyle sıcaklarda dışarı çıkmıyoruz ama evde de bunaldığımız için çıktık. Sıcaklık derecesini kıyaslarsak diğer şehirlerle aynı olabiliyor ama nemden dolayı buranın daha bunaltıcı olması normal.” diye konuştu.