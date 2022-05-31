Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi

"GÜNEŞE ATEŞ EDENLER GÜNAH İŞLİYOR"

Güneşin kendisini zinde tuttuğunu anlatan Arslan, “Hastalandığımda evimin damına çıkıyorum ve yarım saat güneşin altında uzanıyorum. Adanalılar olarak sıcağa alışmışız. Güneşe ateş edenler ise günah işliyorlar. Allah, sıcaklığı Adana’da eksik etmesin” diye konuştu.