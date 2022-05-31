Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi

Adana’da kent merkezinde termometreler 43 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar parklara giderek ağaç gölgelerinde vakit geçirdi.

Haberler - DHA 31.05.2022 - 16:23

Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi - 1

Mayıs ayının son gününde ’da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 43 dereceyi gördü. Sıcak hava dalgası ve nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklık arttı.

Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi - 2

Adanalılar park ve yeşil alanlara akın etti. Çocuklar da parklarda eğlendi. Gençler, çimenlere oturup sohbet ederek vakit geçirdi.

Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi - 3

Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı’nda arkadaşlarıyla oturmaya gelen emekli Sait Arslan (61), sıcak havaları çok sevdiğini belirtti.

Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi - 4

"GÜNEŞE ATEŞ EDENLER GÜNAH İŞLİYOR"

Güneşin kendisini zinde tuttuğunu anlatan Arslan, “Hastalandığımda evimin damına çıkıyorum ve yarım saat güneşin altında uzanıyorum. Adanalılar olarak sıcağa alışmışız. Güneşe ateş edenler ise günah işliyorlar. Allah, sıcaklığı Adana’da eksik etmesin” diye konuştu.

Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi - 5

Ağaç gölgesinde oturan öğrenci Nisa Çülhan (18) ise sıcaklardan bunaldığını vurgulayarak, “Bir yerden bir yere giderken yolda klimalı marketlere girip serinlemeye çalışıyorum. Burada yaşamayanlar bu sıcağı anlayamaz. Ağustos ayı nasıl olacak düşünemiyorum” dedi. 

Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi - 6
Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi - 7

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