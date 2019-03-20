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Adana'da terör propagandası operasyonu: 12 gözaltı

Anadolu Ajansı

Terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda, HDP Adana il ve Seyhan ilçe başkanlıklarında arama yapıldı.

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    Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
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    Çalışmalar kapsamında aralarında HDP yöneticilerinin de yer aldığı 12 kişi gözaltına alındı.
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    HDP İL VE İLÇE BAŞKANLIKLARINDA ARAMA YAPILDI

    HDP İL VE İLÇE BAŞKANLIKLARINDA ARAMA YAPILDI
    Özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda, HDP Adana il ve Seyhan ilçe başkanlıklarında da arama yapıldı.
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    Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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