Adana'da terör propagandası operasyonu: 12 gözaltı
Anadolu Ajansı
Terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda, HDP Adana il ve Seyhan ilçe başkanlıklarında arama yapıldı.
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1Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
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2Çalışmalar kapsamında aralarında HDP yöneticilerinin de yer aldığı 12 kişi gözaltına alındı.
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HDP İL VE İLÇE BAŞKANLIKLARINDA ARAMA YAPILDIÖzel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda, HDP Adana il ve Seyhan ilçe başkanlıklarında da arama yapıldı.
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4Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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