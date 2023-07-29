Adana'da yıkılan Mete Apartmanı davasında tutuklu sanıklar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Adana'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerde yıkılan, 12 kişinin yaşamını yitirdiği Mete Apartmanı soruşturması kapsamında tutuklanan müteahhit Muzaffer Mete ve inşaat mühendisi Atilla Tuğran ilk duruşmada ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Enkazda annesi, babası, anneannesi ve dedesini kaybeden avukat Meltem Çitken, “Bu dava, Kahramanmaraş başta olmak üzere depremin yaşandığı bütün illerdeki davalara da emsal teşkil ediyor. Ancak ilk celsede tahliye kararı verildi. Adalete güveniyoruz. Umarım sorumlular cezasını çeker.” dedi.
6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli ilk depremde hasar gören, ikinci depremde de ön tarafı yıkılan, Adana'nın merkez Çukururova ilçesindeki Mete Apartmanı'nın enkazında 12 kişi hayatını kaybetti.