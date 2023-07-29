Adana'da yıkılan Mete Apartmanı davasında tutuklu sanıklar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

"BİLİRKİŞİ HEYETİ USULE UYGUN OLUŞTURULMAMIŞTIR"

Diğer sanık inşaat mühendisi Atilla Tuğran ise savunmasında binanın ön tarafında daha önceden kolon kesildiğini öne sürerek, "Kitapçının bulunduğu kısım göçmüş, diğer kısımlar ayakta kalmıştır. Kolon kesildiğine dair dosyada delil ve fotoğraflar bulunmaktadır. Hal bu olmasına rağmen bu hususta hiçbir inceleme yapılmamıştır. Binanın kolon kesilmeyen bölümü yıkılmamış ayakta kalmıştır. Bilirkişi raporu bu incelememekle birlikte Adalet Bakanlığı Bilirkişi kılavuz kitabında belirtilen usul ve esaslara aykırı şekilde rapor düzenlenmiş, bilirkişi heyeti usule uygun oluşturulmamıştır." dedi.

Mahkeme heyeti ifadelerin ardından her iki sanığın da adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine ve davanın sonraki duruşmasının 28 Eylül’de görülmesine karar verdi.