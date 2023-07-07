Adana’da yılan paniği (Havalar ısındı, ihbarlar çoğaldı)
Adana’da havaların ısınmasıyla birlikte birçok mahalleden yılan ihbarı gelmeye başladı. Son olarak Yenidoğan Mahallesi'nde bir eve giren yılan, ekipler tarafından alınarak doğaya salındı.
Adana’da son günlerde hava sıcaklığı nem ile birlikte 40 dereceyi geçti. Havaların ısınmasıyla birlikte itfaiye ekiplerine gelen yılan ihbarlarında da artış oldu. Birçok farklı mahalleden vatandaşlar itfaiyeyi arayarak evlerine yılan girdiği ihbarında bulundu.