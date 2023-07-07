Adana’da yılan paniği (Havalar ısındı, ihbarlar çoğaldı)

Son günlerde birçok yılan ihbarı geldiğini öğrendiğini anlatan Karacanlı, “Ben yılandan korkmadım ama vatandaşların gelip zarar vermemesi için ekiplere haber verdim. Ekipler de gelip yakalayıp doğaya bıraktı. Herkes böyle yapmalı, sonuçta bu hayvanlar zararlı değil.” diye konuştu.