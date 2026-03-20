Adana'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

20.03.2026 08:13

Adana'nın Kozan ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada iki kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Adana'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu iki kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

 

Ankara-Osmaniye seferini yapan H.K. (46) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 06 CFK 896 plakalı yolcu otobüsü, Kozan ilçesi Arslanlı Mahallesi mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan 19 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram