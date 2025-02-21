Adana’da feci kaza: Kaçan sürücüyü sosyal medyada paylaştığı bu fotoğraf yakalattı!
Adana’da hafif ticari araç sürücüsü Şükrü D., Aydın Uslu isimli kişiye aracıyla çarpıp kaçtı. Aydın Uslu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçan sürücünün peşine düşen polis, şüpheliyi bir apartman dairesinde yakaladı. Şükrü D. isimli şüphelinin, kazadan önce sosyal medya hesabından alkol masasında fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı. Mahkemeye çıkarılan Şükrü D., tutuklandı.
Adana’da hafif ticari araçla, karşıya geçmeye çalışan kişiye çarpan Şükrü D. isimli kişiyi, içki masasındaki fotoğrafı ele verdi.