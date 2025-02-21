Adana’da feci kaza: Kaçan sürücüyü sosyal medyada paylaştığı bu fotoğraf yakalattı!

Adana’da hafif ticari araç sürücüsü Şükrü D., Aydın Uslu isimli kişiye aracıyla çarpıp kaçtı. Aydın Uslu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçan sürücünün peşine düşen polis, şüpheliyi bir apartman dairesinde yakaladı. Şükrü D. isimli şüphelinin, kazadan önce sosyal medya hesabından alkol masasında fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı. Mahkemeye çıkarılan Şükrü D., tutuklandı.

Adana’da feci kaza: Kaçan sürücüyü sosyal medyada paylaştığı bu fotoğraf yakalattı! - 1

Adana’da hafif ticari araçla, karşıya geçmeye çalışan kişiye çarpan Şükrü D. isimli kişiyi, içki masasındaki fotoğrafı ele verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana’da feci kaza: Kaçan sürücüyü sosyal medyada paylaştığı bu fotoğraf yakalattı! - 2

Kaza, 18 Şubat günü saat 21.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi.

Şükrü D., 01 AVE 828 plakalı hafif ticari aracıyla, önündeki otomobilin sağından geçmeye çalıştığı sırada, sağ şeritte ilerleyen Aydın Uslu’nun kullandığı 01 AUA 337 plakalı motosiklete, ardından da aydınlatma direğine çarptı.
Adana’da feci kaza: Kaçan sürücüyü sosyal medyada paylaştığı bu fotoğraf yakalattı! - 3

Kazanın ardından Şükrü D., yanındaki iki arkadaşıyla birlikte yaya olarak kaçarken, o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin kontrolünde motosiklet sürücüsü Aydın Uslu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Uslu’nun cenazesi, Küçükoba Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Adana’da feci kaza: Kaçan sürücüyü sosyal medyada paylaştığı bu fotoğraf yakalattı! - 4

SOSYAL MEDYADAKİ FOTOĞRAFI YAKALATTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şükrü D.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana’da feci kaza: Kaçan sürücüyü sosyal medyada paylaştığı bu fotoğraf yakalattı! - 5

Yapılan çalışmada Şükrü D.’nin, kazadan bir süre önce içki masasında poz verip, çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Polis, Şükrü D.’yi saklandığı apartman dairesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şükrü D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Adana’da feci kaza: Kaçan sürücüyü sosyal medyada paylaştığı bu fotoğraf yakalattı! - 6

Kazada yaşamını yitiren Aydın Uslu

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