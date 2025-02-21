Adana’da feci kaza: Kaçan sürücüyü sosyal medyada paylaştığı bu fotoğraf yakalattı!

Kazanın ardından Şükrü D., yanındaki iki arkadaşıyla birlikte yaya olarak kaçarken, o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin kontrolünde motosiklet sürücüsü Aydın Uslu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Uslu’nun cenazesi, Küçükoba Mezarlığı’nda toprağa verildi.